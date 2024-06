Morre Murilo Sena, tecladista da banda de forró Acarajé com Camarão

O músico Murilo Sena Campos, tecladista da banda de forró Acarajé com Camarão, morreu na manhã desta sexta-feira (7), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Ele estava hospitalizado em tratamento na unidade, mas não há informação sobre a causa da morte.

Murilo será velado na noite desta sexta (7) na Câmara de Vereadores de Cruz das Almas, cidade no Recôncavo de onde a banda é originária, e depois deve ter o corpo encaminhado para cremação em Salvador, na manhã do sábado. "A Câmara de Vereadores permanecerá aberta para todos que desejarem realizar sua última homenagem. Em tempo, a Casa do Povo se solidariza com os familiares e amigos do músico!", diz nota.