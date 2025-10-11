Acesse sua conta
Morte trágica surpreende em estreia da 22ª temporada de 'Grey’s Anatomy' e emociona fãs

Personagem foi uma das vítimas da explosão que atingiu o Grey Sloan Memorial Hospital

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:33

Grey’s Anatomy
Grey’s Anatomy Crédito: Reprodução

A estreia da 22ª temporada de Grey’s Anatomy, exibida na quinta-feira (9), surpreendeu o público com a morte da médica Monica Beltran, interpretada por Natalie Morales. A personagem foi uma das vítimas da explosão que atingiu o Grey Sloan Memorial Hospital, em uma das cenas mais impactantes do episódio de abertura.

O novo ano da série começa mostrando as consequências diretas da tragédia que encerrou a temporada anterior. Logo nos primeiros minutos, o episódio revela quem sobreviveu à explosão e quem morreu.

Entre os sobreviventes estão Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Miranda Bailey (Chandra Wilson), enquanto o cirurgião Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack) aparece gravemente ferido após ser atingido por destroços na sala de cirurgia. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele acaba resistindo.

Já a médica Monica Beltran tem um desfecho trágico. Presa sob uma pesada estrutura de iluminação, ela permanece no local para tentar salvar a vida de uma paciente de seis anos. Gravemente ferida, a cirurgiã continua orientando a residente Jules Millin (Adelaide Kane) até o final do procedimento. Pouco depois, perde a consciência e morre nos braços da colega, em uma das cenas mais emocionantes do episódio.

Monica Beltran morre após explosão na estreia da 22ª temporada Crédito: Reprodução

Em entrevista ao Deadline, Natalie Morales contou como reagiu ao descobrir que sua personagem deixaria a trama.

“Obviamente, foi uma mistura de coisas. Tive muita sorte de fazer parte desta série e me sinto muito grata por isso. Acho que os fãs desta série foram muito gentis e acolhedores comigo, e acho que as pessoas que me receberam bem vão ficar chateadas. Sinto muito por isso”, declarou.

A atriz também elogiou a showrunner Meg Marinis, responsável pela condução da nova fase de Grey’s Anatomy.

