Morte trágica surpreende em estreia da 22ª temporada de 'Grey’s Anatomy' e emociona fãs

Wladmir Pinheiro
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:33
A estreia da 22ª temporada de Grey’s Anatomy, exibida na quinta-feira (9), surpreendeu o público com a morte da médica Monica Beltran, interpretada por Natalie Morales. A personagem foi uma das vítimas da explosão que atingiu o Grey Sloan Memorial Hospital, em uma das cenas mais impactantes do episódio de abertura.
O novo ano da série começa mostrando as consequências diretas da tragédia que encerrou a temporada anterior. Logo nos primeiros minutos, o episódio revela quem sobreviveu à explosão e quem morreu.
Eric Dane, astro de 'Grey’s Anatomy' e 'Euphoria'
Entre os sobreviventes estão Meredith Grey (Ellen Pompeo) e Miranda Bailey (Chandra Wilson), enquanto o cirurgião Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack) aparece gravemente ferido após ser atingido por destroços na sala de cirurgia. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele acaba resistindo.
Já a médica Monica Beltran tem um desfecho trágico. Presa sob uma pesada estrutura de iluminação, ela permanece no local para tentar salvar a vida de uma paciente de seis anos. Gravemente ferida, a cirurgiã continua orientando a residente Jules Millin (Adelaide Kane) até o final do procedimento. Pouco depois, perde a consciência e morre nos braços da colega, em uma das cenas mais emocionantes do episódio.
Em entrevista ao Deadline, Natalie Morales contou como reagiu ao descobrir que sua personagem deixaria a trama.
“Obviamente, foi uma mistura de coisas. Tive muita sorte de fazer parte desta série e me sinto muito grata por isso. Acho que os fãs desta série foram muito gentis e acolhedores comigo, e acho que as pessoas que me receberam bem vão ficar chateadas. Sinto muito por isso”, declarou.
A atriz também elogiou a showrunner Meg Marinis, responsável pela condução da nova fase de Grey’s Anatomy.
“A Meg é uma roteirista e showrunner incrivelmente talentosa, e devo dizer que é uma das melhores pessoas com quem já trabalhei. Ela foi tão gentil e atenciosa o tempo todo que, quando me contou o plano, pensei: ‘Ah, parece certo. Entendo por que você está fazendo isso, e faz sentido para mim’. Embora eu esteja triste com isso, realmente funciona para a história. Acho que ela fez um ótimo trabalho.”
Natalie Morales estreou na série como convidada especial na 20ª temporada e foi promovida ao elenco fixo na 21ª. Sua saída marca mais uma reviravolta emocional em Grey’s Anatomy, que segue mantendo sua tradição de despedidas marcantes e episódios de forte carga dramática.