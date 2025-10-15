CINEMA

Mostra de Cinema Tcheco celebra os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial em Salvador

Festival acontece entre os dias 20 e 23 de outubro, na Faculdade de Comunicação da UFBA

Maria Raquel Brito

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:32

Mostra acontece entre 20 e 23 de outubro Crédito: Divulgação

Celebrando os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, acontece na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) a Mostra de Cinema Tcheco, entre os dias 20 e 23 de outubro.

O festival é realizado pela Facom em parceria com a Embaixada da República Tcheca em Brasília e o Consulado Honorário da República Tcheca em Salvador, e reúne uma seleção especial de produções que exploram diferentes perspectivas da guerra, da resistência e da vida em meio a adversidades. Além disso, as obras revelam também a riqueza histórica e cultural da cinematografia tcheca.

Na programação, o público poderá assistir de forma gratuita a filmes premiados e reconhecidos internacionalmente, como:

- “Želary” (2003): drama romântico indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que retrata a vida de uma jovem obrigada a se esconder nas montanhas durante a guerra;

- “Protektor” (2009): vencedor do Festival de Cracóvia, ambientado na Praga de 1939, que expõe os dilemas de uma relação em tempos de ocupação nazista;

- “Eu Servi o Rei da Inglaterra” (2006): adaptação do romance de Bohumil Hrabal dirigida por Jiří Menzel, cineasta tcheco vencedor do Oscar;

- “Num Céu Azul Escuro” (2001): homenagem aos pilotos tchecos que serviram na Royal Air Force britânica durante o conflito.