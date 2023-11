Mostra fotográfica a céu aberto homenageia Baianas do Acarajé

A mostra fotográfica “Crias do Dendê” estará exposta no Terreiro de Jesus e da Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, a partir desta sexta-feira (17). O projeto apresenta 50 imagens de baianas e baianos do acarajé registrados pelo fotógrafo Mário Edson, que estarão instaladas nos postes de luz da região, mostrando além do rosto do homenageado, seu nome e as informações sobre onde encontrar seu tabuleiro.



“Crias do Dendê” faz parte das celebrações do dia da Baiana do Acarajé, comemorado em 25 de novembro e da campanha “Dia da Baiana Feliz” realizada pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares - ABAM. O objetivo da mostra é fortalecer as baianas da capital mostrando o rosto e o sorriso de quem tempera nossa terra com dendê nessa profissão que já existe há 400 anos.