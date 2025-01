CURTO CIRCUITO DE ARTES

Mostra gratuita organizada pela Fundação Gregório de Mattos reúne 15 espetáculos e oficinas formativas

Abertura acontece nesta quarta-feira (08) com o espetáculo Aos 50 - Quem Me Aguenta da atriz Edvana Carvalho

Luiza Gonçalves

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 02:00

Aos 50 - Quem Me Aguenta com a atriz Edvana Carvalho Crédito: Brenda Ferreira e Bárbara Carvalho

A chegada dos 50 anos de idade foi um momento de angústia para a atriz e poetisa baiana Edvana Carvalho. Na época, atuando em sala de aula, Edvana viu-se em meio não só às transformações do tempo, mas também a um adoecimento mental, que, aos poucos, a levava à depressão, até que, por impulso, decidiu começar a escrever. “Eu queria falar sobre as coisas que eu estava vivenciando naquele momento. A chegada dos 50 anos traz vários símbolos, signos e várias mudanças físicas e psíquicas mesmo; e aquela chegada para mim estava vindo de uma forma um pouco negativa, um pouco adoecida”, revela.

Inspirada pelas escrevivências de Conceição Evaristo, Edvana passou a escrever suas vivências desse período, que a conduziram a um processo de cura, desviando sua atenção de um momento de vulnerabilidade e adoecimento para reafirmar-se enquanto indivíduo. O resultado foi o espetáculo Aos 50 - Quem Me Aguenta, que estreou em 2019 e que chega em 2025 a mais uma temporada. A peça será apresentada hoje (8), como parte da programação de abertura da segunda edição do Curto Circuito de Artes, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha.

Em um monólogo que mistura drama, humor, lirismo e descrição, Edvana explora o ônus e bônus da maturidade enquanto mulher negra, em uma abordagem divertida e reflexiva. “Foi um processo de resgate, de um não silenciamento e também de escrever para engrossar o caldo, para ser mais uma mulher preta que escreve para teatro e que encena as suas próprias peças. Fruto de uma luta e, ao mesmo tempo, de um entendimento do meu poder aos 50 anos, do caminho que eu fiz e da minha trajetória de atriz”, complementa.

Apesar da marca da idade ser um ponto crucial no conceito do espetáculo, Edvana diz que uma das experiências mais interessantes da peça nesses seis anos foi ver a identificação de mulheres de diversas faixas etárias com o conteúdo encenado e o interesse do público em geral. De volta aos palcos após sua participação de sucesso na novela Renascer, ela afirma estar pronta para dedicar-se ao teatro e à escrita dramatúrgica, além das produções audiovisuais, reafirmando seu compromisso com a arte e a transformação social. “O artista tem que falar sobre o seu tempo, falar sobre o momento em ele está vivendo”, diz.

No Curto Circuito, Aos 50 - Quem Me Aguenta também terá apresentações nos dias 10 e 11 de janeiro, às 19h, nos Espaços Boca de Brasa Subúrbio 360° e Cajazeiras. Além disso, Edvana ministrará uma Oficina de Interpretação Teatral e Expressão Vocal na quinta-feira (9), às 9h, no Espaço Boca de Brasa Valéria.

Caldeirão

Uma maratona de verão pelos espaços culturais de Salvador, levando arte e entretenimento para todas as idades. Iniciativa da Fundação Gregório de Mattos (FGM), a segunda edição do Curto Circuito de Artes inicia suas atividades hoje, com uma mostra cultural gratuita que pretende reunir, até o dia 16 de fevereiro, 15 espetáculos de diferentes linguagens, três residências artísticas e uma exposição em dez espaços culturais de Salvador.

“Um caldeirão fervilhando de teatro, dança, música, circo, artes visuais, performance e muito mais. Vai ter arte transbordando por toda parte, para todos os gostos e idades. Inclusive para a criançada, que será agraciada com espetáculos infantis, contemplando até bebês. Mais do que um festival, a temporada de verão do Curto Circuito das Artes será um estrondo na cidade”, afirma Chicco Assis, idealizador do projeto e diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da FGM.

Além da peça Aos 50 - Quem Me Aguenta, com Edvana Carvalho, a abertura do circuito também contará com o show infantil Baba Yaga, de Lilica Rocha, às 16h, no Teatro Gregório de Mattos. A artista de apenas 10 anos cantará músicas do seu segundo disco, homônimo ao show, além de releituras de clássicos infantis e da axé music, como Faraó, Chame Gente e Raiz de Todo Bem.