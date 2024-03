DE GRAÇA!

Mudei de Nome comemora aniversário de Salvador em volta no Parque dos Ventos

Aqueles soteropolitanos que gostam de um axé das antigas, vão poder curtir o show do Mudei de Nome neste domingo (24), a partir das 11h, no Parque dos Ventos, Boca do Rio, em Salvador.

"Para nós, é uma grande alegria ter duas voltas no pranchão anualmente em nosso calendário. A Volta no Dique do Tororó, que este ano, devido às obras do BRT, será realizada em setembro no Festival da primavera, e a Volta no Parque do Ventos, que em 2024 entra na programação no Aniversário da Cidade", comemora Ricardo Chaves.