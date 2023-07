Mulher de Frank Aguiar relata ter tido doença rara que queima a pele

A esposa do cantor Frank Aguiar, Caroline Aguiar, de 31 anos, relatou, através das redes sociais, nesta segunda-feira (3), ter ficado dez dias internada em uma UTI tratando da síndrome de Stevens-Johnson, uma doença rara que queima a pele.



"Resolvi aparecer aqui hoje, no dia do meu aniversário, porque estou comemorando duas vidas. Meus 31 anos e a segunda oportunidade que Deus me deu. O Stevens-Johnson que eu tive é uma doença rara e grava que queima o corpo", disse, já recuperada, através do Stories.