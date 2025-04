RESPONDEU

Mulher de Thiago Silva detona seguidora após comentário de que tem 'cara de pobre': 'Raiz meio metro para fazer'

Belle Silva não deixou alfinetada passar batido e reagiu nas redes sociais

"A rica com mais cara de pobre que conheço", disse a pessoa. Belle disparou: "Ah tá! Por favor, produção, quero ver a bonita, maravilhosa, cara de rica, a mais rica do Brasil". Ao ver a foto da mulher que fez o comentário, ela retrucou: "Primeiro, troca a foto do perfil que é filtro puro, tá, querida? Esse cabelo todo branco... cabelo loiro ou é loiro ou é platinado. Agora, meio cinza, com a raiz meio metro pra fazer, não vem falar de mim, não".>