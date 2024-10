FAMOSOS

Mumuzinho anuncia que vai adotar novo nome artístico

Um dos maiores nomes do pagode, Mumuzinho anunciou que vai adotar um novo nome artístico. A informação foi divulgada pelo artista na noite de sábado (26), durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo.

O artista contou como o seu nome de batismo, Márcio, virou Mumuzinho. "Mumuzinho por causa de Os Trapalhões. Meu irmão mais velho tinha o porte físico do Mussum, grande e alto, e era rápido no raciocínio. E eu, muito pequenininho, não podia sair, minha mãe não deixava. [...] E aí um grupo chamado 'Chocolate Sensual', do Márcio Kuko, que fez parte da banda, que me levava para os pagodes. E ele ficava: 'Cadê o Mumuzinho?'".