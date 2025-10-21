TEATRO INFANTIL

Musical junta crianças e seres mitológicos para salvar as matas

Espetáculo Floresta dos Mistérios será apresentado no sábado (25) e domingo (26) na Caixa Cultural Salvador

Doris Miranda

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:00

O espetáculo musical Floresta dos Mistérios Crédito: Silvia Machado

Chega à Caixa Cultural Salvador o espetáculo musical Floresta dos Mistérios, que será apresentado no sábado (25) e domingo (26) em duas sessões diárias, às 15h e às 17h, todas com tradução em Libras e audiodescrição

A montagem propõe uma aventura lúdica que une diversão, folclore e inclusão, dando visibilidade e representatividade às pessoas com deficiência. A trama conta a história de três crianças, Bel, Rafa e Duda, que se juntam a seres mitológicos das matas, como o Saci, a Iara e o Boitatá, na tentativa de salvar uma floresta inteira prestes a ser derrubada para dar lugar a uma fábrica de celulares. A narrativa é contada através de 20 bonecos de diversos tamanhos, criados por Márcio Pontes, um dos nomes à frente do programa infantil Cocoricó.

As canções, compostas por Tato Fischer e Márcio Araújo, são interpretadas ao vivo pelos manipuladores-cantores Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Marcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos.

Além das apresentações, o projeto realizará um workshop de gestão e produção cultural criativa, ministrado pela produtora executiva Bia Ribeiro e dirigido para artistas, produtores e coletivos. Com carga horária total de 6h, o curso será realizado ao longo de dois dias - terça (21) e quarta (22) -, das 18h às 21h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente pelo site da Caixa Cultural Salvador.