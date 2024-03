LUTO

Músico brasileiro morre após ficar 10 anos em coma

Alexandre Lima morreu nesta quinta-feira, 28, aos 54 anos. O músico ficou em coma por mais de 10 anos, em Vitória, no Espírito Santo, após sofrer um aneurisma da aorta em 2013. O artista fazia parte do grupo Manimal.

A banda, que fez sucesso no Brasil e até shows no interior, foi criada ao lado de seu irmão, Amaro. Ele também era compositor e produtor musical, além de ser criador do Movimento Rockcongo, um ritmo capixaba presente nas músicas do grupo.