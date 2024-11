FAMOSOS

Músico da banda cover dos Mamonas Assassinas é acusado de estuprar adolescentes

Vítimas têm 11, 13 e 14 anos

O baterista William foi afastado do grupo em agosto, após as denúncias virem à tona. Um dos casos aconteceu em um encontro de fãs no Parque do Ibirapuera. O homem teria dado carona a uma das meninas em uma brasília amarela e, no caminho, teria agarrado à força, beijado e obrigado a garota a ter contato íntimo com ele.