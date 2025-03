PROBLEMA

Músico Hermeto Pascoal denuncia INSS por bloquear sua aposentadoria

Artista enfrenta obstáculos burocráticos para reativar benefício

O renomado músico Hermeto Pascoal, de 88 anos, usou suas redes sociais para relatar dificuldades com o INSS, que bloqueou sua aposentadoria por idade. De acordo com o artista, o benefício foi suspenso inicialmente por "falta de prova de vida presencial exigida em Curitiba, cidade onde ele não mora há mais de 10 anos". Pascoal esclareceu que, após resolver essa pendência, o benefício foi novamente bloqueado por outro motivo: a falta de saque. >

"Agora, o benefício segue bloqueado por um novo motivo: '37 - Suspenso por não saque'", explicou o músico, referindo-se à suspensão que ocorre quando o pagamento não é retirado dentro do prazo e o valor é estornado. Embora já tenha feito uma nova solicitação para reativação do benefício, até o momento, não obteve resposta.>

Hermeto Pascoal destacou a dificuldade dos idosos em lidar com os canais digitais utilizados pelo INSS para resolver questões como essa. "Canais que são difíceis de acessar, especialmente para idosos nessa faixa etária", afirmou. Para o músico, o uso de aplicativos e telefonemas dificulta o processo para pessoas mais velhas, que enfrentam desafios no acesso e na compreensão dessas ferramentas.>

A situação de Pascoal não é um caso isolado. Outros artistas e idosos têm relatado problemas semelhantes com o INSS. Fernanda Montenegro, por exemplo, teve sua aposentadoria suspensa por ser considerada "morta" no sistema, e Martinho da Vila também enfrentou o bloqueio de seu benefício. Pascoal observa que essas situações revelam falhas sérias no sistema de aposentadoria, afetando milhares de pessoas.>