MODA

Na torcida: camisa do seu time favorito é a peça tendência do momento

Melhor dessa trend é que dá para fazer composições em que podem entrar a alfaiataria e elementos que vieram de outros universos mais sofisticados



Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 16:00

Três opções de looks com camisa de futebol Crédito: Gardênia Passos

Nascida nas periferias dos grandes centros urbanos, em meados 2021 começou a conquistar espaço como tendência global de moda. Estamos falando do "blokecore" , o uso das camisas de times de futebol, ou de outras modalidades, em looks criativos com misturas descontraídas. Bloke é uma gíria em inglês que quer dizer "cara", fazendo referências ao universo masculino dos fãs de partidas esportivas.

Esse tipo de camisa sempre foi usado por jovens de bairros da periferia de forma muito livre, onde o futebol possui uma relevância social muito grande, não só para torcer, mas para dançar e fazer os rolês com os amigos. Os caçadores de tendências sempre de olho em movimentos autênticos sacaram esse comportamento e levaram para o mainstream, ou seja, para marcas de moda sedentas por novidades. Uma das primeiras a aderir foi a descolada Les Vêtements, além da Balenciaga.

As grandes parcerias de estilistas como Stella McCartney e Yoji Yamamoto com a Adidas elevaram ainda mais o status das camisas de esporte, que passaram a ser objetos de design. Os times começam a lançar coleções especiais que se tornam peças desejo, e os itens vintage das décadas de 1980 e 1990 são hoje em dia super disputados.

Se tornou um grande mercado e expandiu para outros esportes além do futebol, como rugby, beisebol e basquete, por exemplo. Até aquelas que não são necessariamente de alguma agremiação estão valendo, desde que tenham a estética certa. O melhor dessa trend é que dá para fazer composições em que podem entrar a alfaiataria (calças, bermudas, coletes, blazers) e elementos que vieram de outros universos mais sofisticados. A mistura inusitada que importa!

Jogo fashion (foto 1)

A saia de alfaiataria com construção elaborada tem um ar sportswear que dialoga bem com a camisa em tons vibrantes. Nos pés, salto que arremata com intensidade a produção.

Tudo azul (foto 2)

Se você tem vontade de embarcar na trend e não sabe como compor, comece combinando os tons dos itens como fizemos neste look. A terceira peça, um maxi colete, ajuda a dar uma assinatura estilosa.

Lance certeiro (foto 3)

Tire proveito da modelagem over deste tipo de camisa e combine com uma saia longa mais estruturada, ou até de tule, você vai dar uma goleada. Outra dica de estilo é usar meia esportiva com salto.

Fotos Gardênia Passos (@gardenia.passos) Beleza Giulian Mattos (@giulianmattos) do Nana Beleza & Bem Estar (@salaonanabelezaebemestar) Produção de Moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Modelo Kalline Zins (@kallinezins) da Agência 40 Graus Bahia (@40grausbahia)