Namorada de influencer Toguro é intubada após dar à luz ao primeiro filho do casal

O influenciador fitness Toguro apareceu chorando, nesta quarta-feira (6), em seu perfil do Instagram, para revelar aos fãs que sua namorada Nara Paraguai precisou ser intubada e passou por uma histerectomia após dar à luz o primeiro filho do casal, Gael.



O casal foi às pressas na madrugada para a Maternidade Santa Joana, em São Paulo, após as contrações. "A Nara ia ter parto normal. Não conseguiu e teve que induzir uma cesariana. Deus não pode me castigar assim", disse aos prantos. "Ela tá sangrando muito. Orem por era, ela não merece", disse completou.