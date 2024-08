'DIAGNÓSTICO DURO'

'Não dá para ficar sendo sorrisos', diz mãe de Isis Valverde em desabafo honesto sobre câncer

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, usou seu perfil no Instagram para publicar um desabafo honesto sobre seu tratamento de câncer, diagnosticado em maio deste ano. Com uma foto tirada frente ao espelho, Rosalba descreveu seu cansaço durante a rotina intensa de tratamento, e expressou impaciência com as narrativas de superação.