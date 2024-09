SUPERAÇÃO

'Não estou brincando de tomar essa merda', diz ex-namorado de Rebeca Andrade sobre remédios para depressão

O ex-namorado de Rebeca Andrade, o fisiculturista Luiz Cleiton, apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (11) para falar sobre a superação que está acontecendo em sua vida após ser diagnosticado com depressão. Durante as olimpíadas, ele sumiu da internet, evitando se deparar com comentários negativos.