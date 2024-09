PROCESSO

Thais Carla rebate fala de Guto Galamba: 'Me sinto violada'

A dançarina está processando o influenciador por uso de imagem sem autorização

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 18:36

Thais Carla e Guto Galamba Crédito: Reprodução

Thais Carla respondeu aos comentários feitos contra ela pelo influenciador Guto Galamba, que afirmou que a dançarina "romantiza" a obesidade. Ela entrou na justiça contra Guto após o influenciador usar sua imagem sem autorização em vídeos no Instagram.

Em conversa com o CORREIO, Thais afirmou se sentir violada pelos ataques. “Me sinto perseguida, violada, desrespeitada como pessoa e profissional. Sou uma mulher gorda, mãe de duas meninas pretas, nasci na periferia e não entendo como ele e outras pessoas dispendem do seu tempo para me atacar gratuitamente”, diz.

A influenciadora garantiu acionar sua equipe jurídica em ocorrências do gênero, que já são recorrentes. “Essas pessoas, como o Guto Galamba, sequer sabem quem eu sou, quanto eu peso, não tem acesso aos meus exames, nem me conhecem pessoalmente. Quando me violarem vou acionar meu jurídico, ainda mais ele que já postou mais de 20 vídeos e fotos minhas”, acrescenta.

Para ela, os ataques desferidos atacam diretamente a saúde mental não só dela, mas também daqueles ao seu redor: “Não aguento mais tanto desrespeito que me atinge e também atinge minha família, fora toda comunidade gorda que se sente menosprezada por comediantes, políticos e profissionais de saúde. Esses ataques afetam minha saúde mental”.

“Seguirei buscando reparação judicialmente e administrativamente, com denúncias nos conselhos profissionais dos réus, até que eles parem com as violências”, finaliza.

Esse não é o primeiro processo que Thais move contra Guto. Segundo seu jurídico, a influenciadora foi à Justiça contra Guto em 2022, tendo vencido o processo.

No processo atual, Thais pede a remoção das mídias que usam sua imagem não autorizada do perfil de Guto, além de uma multa diária de R$10 mil caso o influenciador use seu nome ou imagem nas redes, podendo chegar até R$30 mil. Além disso, foram idealizadas uma indenização de R$3 mil, com atualização monetária e juros, e uma multa atual de R$34.621,75.