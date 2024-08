SAÚDE

Nathalia Timberg testa positivo para covid-19 e cancela apresentação de peça em São Paulo

A atriz Nathalia Timberg, 95, testou positivo para covid-19 e teve de cancelar a apresentação que faria de A Mulher da Van neste domingo, 18, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do espetáculo ao Estadão. Segundo a equipe da peça, Nathalia "se recupera bem" e deve voltar ao palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, na próxima quinta, 22.