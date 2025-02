EUA

Neil Gaiman e ex-mulher são processados pela babá por estupro e tráfico humano

Escritor nega as acusações

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 10:51

Neil Gaiman está sendo processado por Scarlett Pavlovich, ex-babá que trabalhou em sua casa, sob acusações de estupro e tráfico de pessoas. Scarlett alega, em processos movidos em Wisconsin, Massachusetts e Nova York, que foi repetidamente abusada pelo escritor, incluindo práticas de sadomasoquismo envolvendo estrangulamento e golpes com cinto. Ela também processa Amanda Palmer, ex-mulher de Gaiman, sob a alegação de que ela tinha conhecimento do histórico do escritor quando a contratou. Gaiman nega as acusações.>

A primeira menção ao caso de Scarlett foi feita no podcast da Tortoise Media no ano passado, com mais detalhes surgindo em uma matéria da New York Magazine em 2024. O processo alega que Gaiman e Palmer aproveitaram a vulnerabilidade de Pavlovich, que enfrentava problemas de saúde mental e estava em situação de extrema necessidade na época em que foi contratada como babá, enquanto o casal vivia em casas separadas na Nova Zelândia.>

No processo, a ex-babá afirma que “Gaiman praticou muitos atos sexuais não consensuais com Scarlett”, descrevendo esses atos como abusivos e humilhantes. Scarlett teria suportado os abusos por medo de perder o emprego, moradia e o apoio prometido para sua futura carreira. Ela também alega ter sido confundida pela imagem pró-feminismo de Gaiman e, após os abusos, desenvolveu pensamentos suicidas que resultaram em internação psiquiátrica.>

Em resposta às acusações, Gaiman divulgou um comunicado em janeiro deste ano, no qual refutou as alegações. Ele afirmou: “Estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas nunca me envolvi em atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca.” O escritor também alegou que algumas das histórias divulgadas são distorcidas ou completamente falsas, e reafirmou que não pode aceitar ser descrito de maneira errada.>

Desde o surgimento das primeiras denúncias, a carreira de Gaiman foi afetada. Produções vinculadas a ele, como a terceira temporada de Belas Maldições, na Prime, foram alteradas, com a série reduzida a um único episódio sem seu envolvimento. Além disso, a presença do autor em festivais literários tem diminuído. Já Sandman, da Netflix, vai ser encerrada após a segunda temporada. >