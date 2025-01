ACUSAÇÃO

Neil Gaiman, escritor de “Sandman”, é acusado de abusar oito mulheres

Britânico nega as alegações, mas as vítimas relatam violência e coerção ao longo de décadas

De acordo com a matéria, duas das vítimas haviam prestado serviços pessoais ao autor, incluindo uma ex-babá de seu filho caçula. As demais eram fãs que entraram em contato com Gaiman ao longo de sua carreira. As denúncias descrevem uma série de abusos, incluindo toques e beijos não consentidos, além de atos sexuais caracterizados por violência, humilhação, escatologia e práticas sadomasoquistas. As acusações datam de 1986, antes da fama internacional do autor, e se estendem até 2022.