DE MOLHO

Infecção afasta Ana Maria Braga do ‘Mais Você’ por dois dias consecutivos

Apresentadora segue de repouso por recomendação médica

A apresentadora Ana Maria Braga permanece afastada do comando do programa “Mais Você” devido a uma infecção.No segundo dia sem Ana, a atração foi comandada por Talitha Morete, que explicou aos telespectadores o motivo da ausência de Ana Maria.

Nas redes sociais, Ana Maria Braga também fez questão de tranquilizar seus fãs. “Bom dia! Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar. O médico manda repousar e nós obedecemos! A bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem. Nos vemos em breve. Beijão!”, escreveu a apresentadora.

Na segunda-feira (13), os fãs do programa foram pegos de surpresa com a ausência de Ana Maria, que foi substituída por Tati Machado e Gil do Vigor.