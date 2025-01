DESABAFO

Luciana Gimenez fala sobre relação com Mick Jagger e nega receber pensão

Apresentadora desabafa sobre assédio midiático e afirma nunca ter dependido financeiramente de homens

Durante participação no podcast MaterniDelas, a apresentadora Luciana Gimenez abordou sua relação com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones e pai de seu filho mais velho, Lucas Jagger, de 25 anos. Ela negou rumores de que teria recebido pensão do astro e desabafou sobre as dificuldades enfrentadas na época da gravidez.