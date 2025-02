SOB ATAQUES

'Nem imaginam o quanto fiz para ele e Bruna estarem juntos', desabafa ex-affair de Neymar

A funkeira carioca admitiu que teve um romance com o jogador em 2020

A funkeira carioca Gabily voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais por ser próxima de Neymar e de Bruna Biancardi. A cantora já teve um envolvimento amoroso com o jogador e ficou irritada com os comentários de que ainda teria interesse no atleta. Ela rebateu afirmando ter ajudado o casal a reatar o relacionamento. As informações são do jornal Extra.>