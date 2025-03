MÚSICA

Neojiba abre temporada 2025 com concertos gratuitos; confira datas e programa

Apresentações serão no Teatro Salesiano

As tradições musicais de Brasil, Estados Unidos, Argentina e Finlândia estarão reunidas na abertura da Série Salvador Sinfônica, início da temporada 2025 do Neojiba, nos dias 28 e 29 de março, às 19h, no Teatro Salesiano, em Nazaré. A entrada será gratuita. >

O drama brasileiro será seguido de uma composição do finlandês Jean Sibelius conhecida pela forma elaborada, pela excelência técnica e maturidade musical. Trata-se do “Concerto para Violino, op. 47”, escrito em 1903 e modificado em 1905. Nesta peça, a orquesta acompanhará a violinista Isabela Rangel, que já foi spalla do Neojiba.>

As Danças Sinfônicas de “West Side Story”, terceira peça do programa, são uma boa introdução à obra de Leonard Bernstein. Trata-se de uma composição que mostra o quão complexa e pessoal era a relação que Bernstein mantinha com suas inspirações: de um lado, tradições da música sinfônica europeia, de outro, a efervescência sociocultural dos Estados Unidos do século XX. Trata-se de um clássico do teatro musical americano que associa a vertente do jazz das big bands com estruturas típicas da ópera. >