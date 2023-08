Netflix renova Sintonia para quinta e última temporada

Ao contrário da 3ª temporada, interrompida num gancho impactante, o desfecho da 4ª temporada deixava no ar a possibilidade do final da série. E isto poderia ter acontecido mesmo, não fosse pelo sucesso atingido na plataforma, como a própria Netflix ressaltou em comunicado: "Após o sucesso da quarta parte da série, que alcançou o 1º lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da Netflix e ficou durante duas semanas no 1º lugar do Top 10 Brasil, 'Sintonia' retomará até o próximo ano as gravações dos episódios finais".