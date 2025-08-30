MÚSICA

Ney Matogrosso lota a Concha Acústica em show em Salvador

Aos 84 anos, Ney mostrou fôlego de sobra e reafirmou sua presença magnética nos palcos

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:41

Ney Matogrosso Crédito: Reprodução

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves recebeu, nesta sexta-feira (29), a primeira de duas apresentações de Ney Matogrosso em Salvador. Com ingressos esgotados, o cantor subiu ao palco com a turnê “Bloco na Rua”, que também será apresentada neste sábado (30), no mesmo espaço.

Aos 84 anos, Ney mostrou fôlego de sobra e reafirmou sua presença magnética nos palcos. O espetáculo sucede a aclamada turnê Atento aos Sinais, que rodou o Brasil e o exterior por mais de cinco anos.

No repertório, o artista misturou composições próprias e clássicos da música brasileira. A faixa-título, “Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua” (Sérgio Sampaio), dividiu espaço com sucessos como “A Maçã” (Raul Seixas), “O Beco” (Paralamas do Sucesso), “Álcool” (DJ Dolores) e “Mulher Barriguda”, imortalizada com os Secos & Molhados.

Canções icônicas como “Sangue Latino”, “Homem com H”, “Poema” e “Pro Dia Nascer Feliz” também embalaram o público que lotou a Concha.