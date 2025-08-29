Acesse sua conta
Antes de shows esgotados na Concha Acústica, Ney Matogrosso passeia pela Baía de Todos-os-Santos

Aos 84 anos, cantor desembarca em Salvador para apresentações nesta sexta (29) e sábado (30)

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:55

O cantor Ney Matogrosso em passeio na Baía de Todos-os-Santos
O cantor Ney Matogrosso em passeio na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Reprodução

O cantor Ney Matogrosso, 84 anos, está em Salvador, onde se apresenta nesta sexta (29) e sábado (30), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o espetáculo “Bloco na Rua” - um dos maiores sucessos de sua carreira recente. Os ingressos estão esgotados para as duas noites.

Antes de subir ao palco, Ney aproveitou para visitar um dos seus recantos favoritos na Baía de Todos-os-Santos: a Ilha dos Frades. Na última quarta-feira (27), ele almoçou no Restaurante Preta, comandado pela chef Angelucci Figueiredo, em um clima de descontração que já se tornou um ritual em suas passagens pela capital baiana.

“Ele adora a Ilha dos Frades, fica tranquilo aqui. Ficou apaixonado por Zuri e Zuri por ele”, contou Angelucci ao Alô Alô Bahia, referindo-se à cachorra de Chico Marrara, filho e sócio da chef, que aparece em um dos registros com o artista nas redes sociais.

De volta ao palco, Ney promete encantar o público com sua performance inconfundível e figurinos assinados por Lino Villaventura. O repertório mescla músicas gravadas por ele com canções de outros artistas.

“Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, explicou.

O cantor será acompanhado por uma banda formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

