INVESTIMENTO

Neymar negocia compra de ilha particular por R$ 50 milhões, diz colunista

Em fase de recuperação de uma lesão no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Neymar negocia a compra de uma ilha privativa em Angra dos Reis, no litoral Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Léo Dias, o jogador estaria disposto a pagar R$ 50 milhões pelo lugar.