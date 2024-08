MÚSICA E LUTA

No Mês da Visibilidade Lésbica, Festa Preciosa promove sua segunda edição em Salvador

Evento acontece no dia 24 de agosto com grade 100% feminina

Com uma grade exclusivamente feminina e no Mês da Visibilidade Lésbica, a festa PRECIOSA foi pensada e produzida por um coletivo de mulheres para mulheres, que volta em sua segunda edição com nomes de peso, como Sambaiana, A Dama do Pagode, Samba Ohana e DJ Libre Ana. O evento acontece no sábado (24), às 16 horas, na Arena Viva Praiana, em Armação, em Salvador. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Shotgun e custam R$ 50.