No The Town, Ludmilla anuncia 'Numanice no navio' em 2024

Nesta quinta-feira (07), no palco do The Town, Ludmilla anunciou que o 'Navio Numanice' vai acontecer e já tem data marcada.



Partindo do Porto de Santos, e a bordo de um mega transatlântico de luxo, com 72 horas de festa, Ludmilla comandará a turnê nos dias 05/03 a 08/03 de 2024.



A artista adiantou que está preparando uma lista de convidados especial para os três dias de agito, com muito funk, pagode, e tudo isso com cenários paradisíacos.