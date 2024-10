AGRADECIMENTO

Nora de Angélica chora ao revelar ansiedade e dificuldade de aceitar seu corpo

Ela contou que este ano foi um dos mais difíceis para ela, por ter enfrentado ansiedade, por conta da escola, o que a levou a ter problemas para aceitar o seu corpo. "Com certeza a internet me salvou. Vocês são demais. Obrigada por tudo, ainda vamos fazer muita história", agradeceu aos seguidores.

Duda e Benício estão aparecendo publicamente juntos desde setembro deste ano, no Rock in Rio. Na ocasião, a jovem explicou a razão dos dois não exporem o relacionamento com frequencia. "Eu não costumo postar com ele pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma", disse.