MODA

Nova coleção da Soul Dila celebra a criativadade das ruas de Salvador

A coleção traz peças como calça feminina, cropped, kimono, camisa de botão, shorts masculino e feminino e camisa

Publicado em 3 de abril de 2024 às 14:33

Nova coleção da Soul Dila Crédito: Divulgação

A nova coleção da Soul Dila, celebrando a criatividade das ruas de Salvador, já está à venda nas lojas e no site da marca. "Rua" traz estampas inspirada nas belezas naturais e urbanas da capital, referenciando a fé, as paisagens e elementos urbanos como a balaustrada do Porto da Barra.

Para a criação do conceito, a equipe passou por regiões como a Rua Chile, a primeira do Brasil; o Comércio, ao redor da Ladeira da Montanha; Ribeira; Avenida Jequitaia, mais especificamente na altura da entrada da Feira de São Joaquim e do Ferry Boat; Avenida Sete de Setembro; Estação da Lapa; Baixa dos Sapateiros; e Piedade.

Eduardo Bahiana, diretor de produto da marca, acredita apesar da influência, as peças se conectam com pessoas em qualquer lugar. “A rua é rua em qualquer lugar do mundo. Tem vida, é pulsante, tem particularidades que evidenciam a força deste movimento. Neste passeio para desenhar a nossa coleção, encontramos elementos que traduzem perfeitamente o que vivemos diariamente, como as sinalizações urbanas, a expressão das cores e simbologias que marcam histórias de tradição. É preciso ter um olhar atento à linguagem da rua e ao que ela quer nos dizer. Um pé para fora de casa e a gente já tem um aprendizado. É preciso respeitar a rua. É ponto de encontro, é festejo, é caminhar, é conhecer gente, é liberdade de viver. Essa é uma coleção muito expressiva que chega às lojas celebrando também o aniversário de Salvador”, diz.