Nova série do Batman transforma Pinguim em mulher

Em cartaz no Prime Video, Cruzado Encapuzado acerta no tom nostálgico do personagem

Doris Miranda

Publicado em 10 de agosto de 2024 às 06:00

Batman: Cruzado Encapuzado chegou ao Prime dia 1 de agosto Crédito: divulgação

Deixe de lado o realismo da trilogia do Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan; ou o universo sombrio e vingativo do Batman tecnológico de Matt Reeves. O Homem Morcego que protagoniza a série animada Batman: Cruzado Encapuzado, recém-chegada ao Prime Video, envereda pela nostalgia para apresentar uma nova versão do Homem Morcego.

Na trama conduzida por Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves, Batman está nos seus primeiros anos como herói e ainda não se perdeu na violência com que passou a conduzir suas atividades. E isso talvez seja um dos aspectos mais bacanas da série inédita de dez episódios, que contribui para o astral nostálgico (e muito bem-vindo) da obra.

Outra coisa massa é a nova encarnação do Pinguim. Primeiro porque é o oposto do vilão sensacional que Collin Farrell criou para antagonizar com o Batman de Robert Pattinson. Depois porque o vilão muda de gênero (!): Pinguim agora é Oswalda Cobblepot, mãe de dois que gerencia a máfia de Gothan com requintes de psicopatia, apesar da aura de atriz dos anos 40 que exala.

Nesta nova encarnação, Pinguim é mulher Crédito: divulgação

“É completamente crível que esse personagem bizarro, estranho e grandioso não tenha um gênero definido, porque essa é a essência do Pinguim, e é isso que estamos vendo, a essência dele presente nos quadrinhos e na animação original. Quando olho para ela, sinto que ela é sem gênero de tão estranha”, pondera a atriz Minnie Driver, que dubla a personagem.

Não foi só o Pinguim que ganhou nova roupagem. Harvey Dent (Duas Caras), Cara de Barro e Arlequina (criada exclusivamente para a série dos anos 90) também foram repaginados para caber dentro da nova proposta. A condução de Timm, Abrams e Reeves deu muito certo. Batman: Cruzado Encapuzado recebeu 97% de aprovação no site Rotten Tomatoes, o que deu mais certeza para a produção da segunda temporada.

Cruzado Encapuzado tem muito do espírito da excelente Batman Série Animada, clássico dos anos 90, que entrou no catálogo da Netflix recentemente. Mas, sem o traço juvenil muito louco ou meio atemporal daquela, sabe? A atração exclusiva do Prime Video tem identidade própria e embala o Homem Morcego numa atmosfera noir, com toques deliciosos de nostalgia sem parecer um pastiche no Universo DC. Tampouco, coloca sua linha temporal no multiverso.

Outra coisa legal é que para caber no espírito noir, Batman não vive no universo de altíssima tecnologia com o qual nos acostumamos. O Cruzado Encapuzado conta com suas habilidades básicas de investigação, muita astúcia e a força apenas dos seus punhos. Aquela coisa do básico que oxigena a essência do herói.

Curioso ver como o diretor Matt Reeves ajudou a criar um Batman iniciante totalmente diferente do paladino vingativo que compôs com Robert Pattinson no também muito bom filme de 2022. A diferença é que o guardião de Pattinson tem vínculos sólidos com o Alfred de Andy Serkis, enquanto o da animação mantém uma frieza admirável com quem o amparou na perda dos pais e ajudou a formar o homem que se tornou.