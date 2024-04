DIVERSÃO

Novo navio de cruzeiros da Disney será inspirado em heróis e vilões clássicos

De acordo com o texto, os passageiros que embarcarem no Disney Destiny encontrarão referências a clássicos como “O Rei Leão”, “101 dálmatas” e “Hércules”, histórias “onde forças opostas de luz e escuridão impulsionam personagens a cumprir seu propósito”.

Cada embarcação traz em seu casco um desenho mostrando algum personagem do universo criado por Walt Disney. No caso do Destiny, o nome homenageado será o de Minnie Mouse, que aparecerá num traje digno de uma aventura e numa pose heroica.

A futura embarcação faz parte de um grande projeto de expansão da Disney Cruise Line, que atualmente tem cinco navios e pretende chegar a oito até o final do ano que vem, com a inauguração do Disney Treasure em dezembro de 2024 e do Disney Destiny e do Disney Adventure em 2025.