Conheça o casal que morou escondido dentro da Disney por mais de 15 anos

Durante os anos em que morou no parque, o casal nunca foi notado pelos visitantes que passavam pelo local

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 1 de abril de 2024 às 18:48

O Walt Disney World Resort fica localizado em Orlando, cidade do estado americano da Flórida Crédito: Divulgação/Walt Disney World Resort

Muitos têm o sonho de ir à Disney. Não somente crianças, mas também jovens, adultos e até idosos. Já imaginou como seria poder acordar todos os dias no lugar “onde os sonhos se tornam realidade”? Durante mais de 15 anos, foi assim que viveu um casal estadunidense em uma casa dentro do parque. Enquanto moravam na Disney, de 1955 a 1971, eles não contaram o segredo a ninguém que não fizesse parte da empresa de entretenimento.

Responsáveis por promover exibições de cavalos na Califórnia, estado a sudoeste dos Estados Unidos, Owen e Dolly Pope, antes, viviam em uma van que media apenas 9 metros de comprimento.

Como o casal foi morar na Disney

Em 1950, o casal fez uma apresentação que chamou a atenção de Harper Goff . Ele, então, recomendou a Walt Disney que também prestigiasse a exibição dos Pope.

O parque ainda não tinha sido inaugurado, mas Disney e o irmão Roy pretendiam incluir animais entre as atrações do local. Eles perceberam que, para que isso fosse possível, seria necessário apoio e orientação profissional.

Foi dessa forma que, após assistirem a um show de Dolly e Owen em 1952, os irmãos firmaram contrato com eles. A partir daquele momento, o casal, por três anos, ficou alojado no Walt Disney Studio, em Burbank, cidade do sul da Califórnia.

Como o casal se estabeleceu no parque da Disney

Durante esse período, Owen ficou responsável pela construção de baias para alocar os cavalos dos irmãos Roy e Walt Disney, que faziam visitas ao casal para discorrerem sobre ideias e planos do novo parque que seria inaugurado.

Foi no dia 17 de julho de 1955, três dias antecedentes à inauguração da Disneylândia, que Walt Disney fez o convite ao casal Pope para que eles morassem no parque.

Owen e Dolly, então, mudaram-se para uma casa de fazenda que tinha sido erguida ao fundo de Frontierland e parecia integrar parte do cenário.

O casal morou na Disney sem que ninguém percebesse

Apesar de centenas de visitantes passarem pelo parque diariamente, o casal viveu “escondido” dentro do parque da Disney, sem que as pessoas de fora do local percebessem.

A estadia no parque durou até 1971, quando Dolly e Owen se mudaram para a Flórida para fazer a gerência de parte da abertura do Walt Disney World Resort, onde ambos trabalharam até se aposentarem.