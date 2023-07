O Auto da Compadecida 2: Taís Araújo vai substituir Fernanda Montenegro

A sequência do clássico filme brasileiro, O Alto da Compadecida 2, ainda não tem uma data certa para estreia, mas especulam que será lançado no final de 2024.



Com o retorno do sucesso, algumas mudanças serão feitas no longa, como a mudança de Fernanda Montenegro para Taís Araújo. A esposa de Lázaro Ramos fará a nova versão de Nossa Senhora porque a veterana não poderá participar devido a conflitos de agenda.



Taís, nas redes sociais, celebrou o novo papel e frisou que não há como substituir Fernanda Montenegro, já que a atriz é uma das mais respeitadas do catálogo de atores do Brasil.