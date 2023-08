O Kannalha nega envolvimento amoroso com Pabllo Vittar

O cantor O Kannalha negou, nesta sexta-feira (11), ter vivido uma relação amorosa com Pabllo Vittar.



Através de assessoria, o artista publicou que os rumores partem da crença de que "quem está por perto de alguém LGBTQIAPN+ está, necessariamente, se relacionando amorosamente ou sexualmente com essa pessoa". O boato ganhou força após a fisioterapeuta Quele Souza, ex-namorada do músico, afirmar que havia sido traída pelo artista, e acusou Pabllo de ser pivô do término da relação.