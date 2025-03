COMIDA

O Lotti está com novo chef

Daniel Buzzi veio da Itália para assumir a parte criativa da cozinha das unidades da Bahia Marina e do Salvador Shopping

Ronaldo Jacobina

Publicado em 8 de março de 2025 às 05:00

O italiano Daniel Buzzi é o novo titular da cozinha do Lotti Crédito: divulgação

A cozinha do Lotti já tem novo comandante. Desde o começo deste ano, o cargo de chef - que estava vago desde a morte repentina do chef e sócio da casa Manoel Coelho, em agosto passado - passou a ser ocupado pelo italiano Daniel Buzzi. >

Nascido na província de Lecco, na região da Lombardia, o novo titular chegou para assumir a parte criativa da cozinha das unidades da Bahia Marina e do Salvador Shopping. Apesar do pouco tempo de casa, o cozinheiro que começou a carreira aos 15 anos, já disse a que veio. >

Crocchetta di parma Crédito: divulgação

E eu, logo que soube da chegada do novo contratado me bateu uma enorme vontade de voltar à casa. Isso porque, devo confessar, minhas duas experiências anteriores por lá não me convenceram. Não que tenham sido ruins, mas não me encantaram a ponto de querer voltar. >

Cacio e Pepe Crédito: divulgação

Mas segui minha intuição e fui lá conferir as novidades que o italiano incorporou ao menu da casa. E como foi bom ter ido! As criações de Buzzi, ao meu ver, colocam o Lotti num outro patamar. Sai daquela coisa de lugar da moda para a posição de um italiano contemporâneo com linhagem. >

Graças ao talento de Buzzi que começou a carreira ainda garoto ajudando o pai na produção de queijos e charcutaria. Ao longo de sua carreira, passou por cozinhas de diversos países e formou seu repertório que vem apresentando aos pouquinhos aos baianos. “Minha cozinha é uma mistura de tudo que vivi até aqui”, diz. >

Mezze paccheri gamberi e pistacchio Crédito: divulgação

E essas vivências estão sendo impressas no cardápio da casa. Das sofisticadas entradas como o crudo de manzo à burrata com Tomate superconfitado com raspas de laranja e limão siciliano, às massas artesanais, como a Mezzepaccheri gamberi e pistachio, uma massa curta ao Pesto de pistache, pecorino, crocante de pistache e camarões grelhados.>

Crudo de manzo Crédito: divulgação

Burrata al pesto Crédito: divulgação

Outra boa surpresa é a Cotoletta ala milanese e risoto allozaferano, milanesa crocante de lombo suíno com risoto de açafrão italiano. >

Cotoletta e risotto zaaferano Crédito: divulgação

Vale experimentar também o Mare e Monti, um taliolini com uma mistura de filé mignon e camarão feito em forno de carvão com cremolata e molho bisque. >

Mare e Monti Crédito: Divulgação

Na lista de experimentos do dia, vale destacar a Schiacciata, massa de pizza de longa fermentação que é de uma crocância indescritível. >

Não vou descrever aqui tudo o que tive o privilégio de experimentar na companhia do chef que ia lá dentro preparar e voltava a mesa para assistir ao meu encantamento com tudo provava. >

Foccacia Crédito: divulgação

Vou lhe dizer uma coisa. Aliás, duas. A primeira é que o Lotti agora tem um chef à sua altura, e a segunda é que Buzzi elevou a casa à categoria dos bons italianos da cidade. Já quero voltar. >

Tonno com burrata e camponata Crédito: divulgação

Serviço:>

Bahia Marina e Salvador Shopping>