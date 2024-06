AUTOFICÇÃO

O Mito do Mito: segundo livro póstumo de Rita Lee será lançado em julho

Obra de autoficção começou a ser desenvolvida em 2005, mas foi interrompida pela autora, sendo finalizada apenas em 2019

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de junho de 2024 às 19:23

Rita Lee Crédito: Reprodução

Um livro inédito escrito pela cantora Rita Lee, que faleceu em maio do ano passado, será lançado no próximo dia 29 de julho, pela Globo Livros. Batizada de “O Mito do Mito – De fã e de louco, todo mundo tem um pouco”, a obra de autoficção começou a ser desenvolvida em 2005, mas foi interrompida pela autora, sendo finalizada apenas em 2019.

De acordo com a editora, Rita colocou como condição que o livro fosse lançado apenas depois da sua morte. “Não quero ninguém me perguntando de meras coincidências com fatos ou pessoas reais. Escritora‐mistério”, afirmou a Rainha do Rock.

“O Mito do Mito” Crédito: Divulgação