Conheça cinco livros para sair da ressaca literária

Sensação de não conseguir engatar a leitura pode acometer até os leitores mais aficionados

Thais Borges

Publicado em 9 de junho de 2024 às 05:00

Conheça livros para sair da ressaca literária Crédito: Reprodução

De repente, você não consegue ler nada. Essa sensação tem nome e sobrenome: ressaca literária. A expressão foi cunhada nas ‘bookredes’, há alguns anos - ou seja, as comunidades de leitores de plataformas online, como Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. Ela surgiu justamente depois que leitores tiveram mais oportunidades de debater leituras nesses espaços - e, consequentemente, perceberam que a experiência não era individual, mas compartilhada.

“É aquele momento que você não consegue levar nenhuma leitura para frente, seja porque teve um livro que te empolgou muito ou seja por que teve uma experiência ruim. Pode também ser porque você leu uma série muito grande de livros e está cansado”, enumera o escritor e influencer literário Tiago Valente, que é mestre em Letras e tem mais de 520 mil seguidores no TikTok (@otiagovalente).

Chuvas Esparsas - Rainbow Rowell

Editora Seguinte, 2024, 304 páginas

Chuvas Esparsas, de Rainbow Rowell Crédito: Divulgação

Em uma coletânea com nove contos, cada um dos textos conta uma história de amor. Os personagens são confusos, encantadores e humanos. É uma boa alternativa para sair da ressaca literária por se tratar de textos curtos. “Cada conto é muito diferente um do outro. Tem contos de fantasia, outros que exploram mais o psicológico do personagem. São bem tranquilos e tem ilustrações lindas”, recomenda Tiago Valente.

Verity - Colleen Hoover

Galera, 2020, 320 páginas

Verity, de Colleen Hoover Crédito: Divulgação

Suspense psicológico da mesma autora do hit É Assim que Acaba, Verity traz a história de Verity Crawford, uma escritora bestseller que sofre um acidente. Sem condições de concluir sua própria história, a editora de Verity convida a também escritora Lowen Ashleigh, uma autora quase falida, para escrever os três livros restantes. Aos poucos, Lowen se vê presa em uma rede de mentiras e segredos, ao mesmo tempo em que se sente atraída pelo marido de Verity. Trata-se do primeiro thriller de Colleen Hoover, que foi a autora mais vendida do Brasil em 2022 e 2023. Para a produtora de conteúdo literário Renata Pinheiro, é um título com narrativa cativante e de leitura fácil.

Na Pata do Cavalo há sete abismos

Editora 7 Letras, 2014, 68 páginas

Na pata do cavalo há sete abismos, Clarissa Macedo Crédito: Reprodução

Livro de poemas da escritora baiana Clarissa Macedo. A escritora usa a imagem do cavalo e seus galopes para trabalhar metáforas sobre o viver. A dica é da psicóloga Vanina Cruz, que recomenda a leitura de obras de autores baianos ou radicados na Bahia. "Tem tantos poetas e poetisas interessantes, como Clarissa Macedo, Lena Trindade, Décio Torres, Alex Simões, Almerson Cerqueira Passos... São tantos autores que a gente tem aqui e acaba sendo um processo de entrar em contato com pessoas próximas da gente também", analisa a psicóloga.

Maus - Art Spiegelman

Quadrinhos e Cia, 2005, 296 páginas

Maus Crédito: Divulgação

Para quem quer se aventurar no universo dos HQs, uma boa pedida é esse clássico dos quadrinhos, que até hoje é o único representante do gênero a receber o Prêmio Pulitzer. A graphic novel conta a história de Vladek Spiegelman, um judeu polonês que sobreviveu a Auschwitz e narra suas vivências ao filho Art. Foi lançada originalmente em duas partes, em 1986 e 1991. Depois, foi retraduzida com as duas partes no mesmo volume. O autor desenhou os judeus como ratos, enquanto os nazistas receberam traços de gatos; poloneses não-judeus são porcos e americanos são representados como cachorros.

Bem-vindos à livraria Hyunam-dong - Hwang Bo-Reum

Editora Intrínseca, 2023, 272 páginas

Bem-vindos à Livraria Hyunam-Dong, de Crédito: Divulgação