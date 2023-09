'Ó Pai Ó 2': Margareth Menezes, Russo Passapusso e Clara Buarque também estão no filme

Crédito: Reprodução

A sequência de "Ó Paí Ó", que estreia dia 15 de novembro, no mês da Consciência Negra, contará com nomes de peso no elenco. “Ó Paí, Ó 2”, com direção de Viviane Ferreira, traz atores do elenco original, como Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás, Luciana Souza, entre outros, mas também terá participações de novos nomes, como da atual Ministra da Cultura, Margareth Menezes; dos atores Luis Miranda e Clara Buarque; e do cantor Russo Passapusso (Baiana System).

Também fazem parte do elenco Ricardo Oshiro, Tiganá Santana, Guiguio Shewell (ex-Ilê Aiyê), Pierre Onassis (ex-Olodum), Nininha Problemática, o grupo Àttooxxá e a cantora A Dama do Pagode, Alana Sarah.

A trama se passa mais de 15 anos depois do sucesso do primeiro longa, e Roque - personagem interpretado por Lázaro - se prepara para lançar sua primeira música, confiante que irá, finalmente, alcançar a fama como cantor.

A passagem do tempo é vista nos filhos dos moradores do cortiço – bebês e crianças no filme de 2007, agora adolescentes e jovens adultos. Entre eles, Salvador (João Pedro), filho de Roque; Michelangelo (Pedro Amorim) e Reginho (Thiago Marinho), filhos de Maria (Valdinéia Soriano) e Reginaldo (Érico Brás); Gisele (Ariele Pétala), filha de Yolanda (Lyu Arisson) e Neusão (Tânia Tôko).

A diretora Viviane Ferreira ("Um Dia com Jerusa"), segunda mulher negra no Brasil a dirigir individualmente um longa-metragem de ficção, também assina o roteiro ao lado de Elísio Lopes Jr, Daniel Arcades, Igor Verde e colaboração de Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum e Rafael Primot. Primeira brasileira a ganhar um prêmio no Festival de Sundance, Lílis Soares ("Mami Wata") assina a direção de fotografia.

O filme tem produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Canal Brasil, Globo Filmes e Telecine e com distribuição da H2O Films.

