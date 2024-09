CULTURA

O PICO - ExpoMapping leva imersão de música e arte visual para a Escadaria do Passo

Evento acontece no dia 13 de setembro no A Marujada Bar

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 14:00

O PICO - ExpoMapping leva imersão de música e arte visual para a Escadaria do Passo Crédito: Divulgação

Acontece no dia 13 de setembro, a partir das 21h, a terceira edição da festa O PICO - ExpoMapping, no A Marujada Bar. O evento promete levar à escadaria do Passo uma fusão entre música e artes visuais, com apresentações de Lord Breu, DJ Belle, DJ Laty e DJ DOGU. Os ingressos podem ser adquiridos no site Eventbrite.

Durante a noite de sábado, os sets dos DJs trarão uma mistura de ritmos como pagodão, hip hop, afrobeat, afrohouse e techno. Acompanhando as performances musicais, as fachadas dos casarões da Escadaria do Passo receberão intervenções artísticas e tecnológicas, lideradas pelo VJ Bug. As projeções mapeadas transformarão o espaço em uma galeria a céu aberto, exibindo vídeos curtos e obras da exposição “A Bahia, O PICO do território musical”, a mais recente realização do projeto.

Criado em 2021, o projeto cultural O PICO é dedicado à realização de eventos e atividades de fomento cultural na cidade. Em sua terceira edição, O PICO - ExpoMapping busca mesclar música e artes visuais para proporcionar novas experiências de música independente em Salvador.