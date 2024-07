Oficinas

O PICO promove oficinas gratuitas sobre música e produção artística no Espaço Xisto Bahia

Atividades tem inscrições gratuitas e acontecem a partir deste sábado (20)

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 18:40

Crédito: Reprodução/ Instagram

O projeto O PICO realiza neste sábado (20) e no dia 27 de julho duas oficinas sobre música, produção artística e tecnologia na Sala de Ensaio do Espaço Xisto Bahia, nos Barris. As atividades acontecem a partir das 15h e têm inscrições gratuitas mediante formulário online.

Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento profissional e a compreensão das dinâmicas da música independente, o evento reúne as oficinas: "Música Independente na Era Digital: por uma abordagem multimídia", ministrada pelo multiartista e diretor criativo Vírus Carinhoso, neste sábado (20), e "O despertar do artista empreendedor e a autogestão de carreira", com Beatriz Almeida, CEO da plataforma Pagode por Elas e do selo Som por Elas, no dia 27 de julho, que ensina caminhos e ferramentas da produção artística.

Criado em 2021, o projeto cultural O PICO dedica-se à realização de eventos e atividades de fomento cultural na cidade. De acordo com o coletivo, as oficinas realizadas no Xisto buscam contribuir na formação e integração da comunidade artística de Salvador, tendo como público-alvo pessoas que desejam se iniciar no campo da produção executiva e artística, bem como para aqueles que desejam ampliar suas experimentações.

SERVIÇO: Música Independente na Era Digital: por uma abordagem multimídia I Neste sábado (20), às 15h na Sala de Ensaio do Espaço Xisto I Entrada gratuita mediante inscrição no formulário