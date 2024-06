FIZERAM AS PAZES

Oasis de volta? Liam Gallagher reserva assento para irmão Noel em todos os shows

Ex-vocalista do Oasis, Liam Gallagher, tem rixa de duas décadas com o irmão Noel Gallagher

Estadão

Publicado em 19 de junho de 2024 às 07:51

Em meio a quase duas décadas de desentendimentos, o ex-vocalista do Oasis, Liam Gallagher, mantém viva a esperança de uma reconciliação com seu irmão Noel Gallagher, ex guitarrista da banda, reservando um lugar na turnê de 30 anos do Definitely Maybe, álbum de estreia do grupo.

A reserva de um lugar especial para o irmão é uma decisão curiosa, já que em outro momento, Liam, revelou que o Noel recusou fazer a turnê de comemoração do disco, mas, como eles mesmo disse em resposta a um post do X (antigo Twitter), "nunca se sabe".

Tudo começou quando o usuário do X Simon Love, que estava em um dos shows de comemoração do álbum, publicou uma foto da placa posicionada no assento em frente ao seu, com a frase: "reservado Noel Gallagher". Dias depois, Liam respondeu a outro tweet, agora privado, que perguntava se ele fazia isso em todos os shows, e a resposta foi "Sim, nunca se sabe" (em tradução livre) Ou "a esperança é a última que morre", traduzindo para o bom e velho português.

Na mesma publicação, outro fã comentou: "Noel poderia aparecer no palco, apenas para tocar Live Forever, por exemplo, apenas para mostrar um pouquinho de gratidão ao seu próprio público, mas ele nem fez isso para One Love", se referindo ao festival beneficente, organizado pela cantora Ariana Grande, em maio de 2017, onde Liam se apresentou sozinho, e ainda criticou a ausência do irmão.

A atitude de Liam dá esperança aos fãs que acompanharam as diversas brigas públicas e boatos sobre a vida privada entre os irmãos Gallagher. A relação tumultuada dos dois é bem conhecida no mundo da música, marcada por uma série de desentendimentos que resultaram no fim do Oasis em 2009.

Os irmãos Gallagher já demonstraram muita animosidade entre eles:

A rivalidade entre Liam e Noel é quase tão lendária quanto a própria música do Oasis. Desde os primórdios da banda, os irmãos protagonizaram diversas brigas que acabaram se tornando parte da história do rock britânico. Em 1994, durante uma turnê nos Estados Unidos, uma briga em um hotel resultou na saída temporária de Noel da banda. Anos depois, em 2000, outra briga, agora em Barcelona, levou à suspensão da turnê europeia.

Em 2009, uma discussão nos bastidores do Rock en Seine, em Paris, Noel não subiu no palco, e dias depois oficializou sua saída da banda por um comunicado à imprensa.

"É com alguma tristeza e um grande alívio que venho comunicar a vocês minha saída do Oasis nesta noite. As pessoas podem escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não posso mais continuar trabalhando com Liam nem mais um dia. Desculpe todas as pessoas que compraram ingressos para os shows em Paris, Konstanz e Milão", declarou o guitarrista.

Desde então, os dois seguiram caminhos separados, com Noel formando a banda Noel Gallagher’s High Flying Birds e Liam lançando uma carreira solo.

O fim conturbado deixou uma marca na história da banda e nas redes sociais e entrevistas dos Gallaghers, que constantemente se provocavam através das plataformas e publicações.