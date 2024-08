MÚSICA

Oasis planeja turnê de reunião na Inglaterra em 2025, diz mídia britânica

Posts dos irmãos Noel e Liam, indicando algo para o dia 27 de agosto, aumentam rumores

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 20:14

Oasis Crédito: Divulgação

Uma das bandas mais importantes do rock britânico dos anos 1990, o Oasis vai voltar para uma turnê celebratória em 2025, segundo a imprensa do Reino Unido. As apresentações devem acontecer na Inglaterra, no verão britânico do ano que vem. Os irmãos Noel e Liam Gallagher, que lideravam a banda, postaram uma mensagem neste domingo (25) com a data do próximo dia 27, aumentando ainda mais os rumores de que um anúncio será feito.

“Esta é a reunião que ninguém pensou que aconteceria. Liam e Noel são inimigos ferrenhos há mais de uma década, mas secretamente voltaram a manter contato. Um acordo foi colocado na mesa e ambos disseram sim – para grande surpresa das pessoas ao seu redor. Haverá shows no Reino Unido no próximo verão e tanto Noel quanto Liam estão ansiosos para voltarem juntos”, disse uma fonte da indústria ao The Sun.

Já o Mirror afirmou que o Oasis vai ser headliner do Festival de Glastonbury de 2025 e fará grandes shows em Londres e Manchester, entre outras cidades inglesas.

Os irmãos, que viviam em meio a brigas, não tocam juntos desde agosto de 2009. A expectativa de uma possível volta tem gerado ansiedade nos fãs, que também especulam a possibilidade de uma turnê mundial do Oasis.

Em maio deste ano, o Oasis já havia animado os fãs com a publicação de um video misterioso em suas redes sociais. A filmagem mostrava um barco navegando em direção a uma casa à beira de um rio, sem nenhuma legenda ou explicação, mas foi o suficiente para gerar especulações sobre um possível retorno ou anúncio.

Ao longo da história do Oasis, e desde o final da banda, os irmãos já trocaram muitas farpas. Publicamente, Liam já afirmou que Noel foi o principal responsável pelo fim da banda. Noel já fez várias críticas aos trabalhos solo do irmão, afirmando que eram música para "pessoas que não são sofisticadas". Em 2017, Liam disse que eles haviam se reconciliado, mas Noel afirmou não ter intenção de retomar a banda.