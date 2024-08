CULTURA

Obra de Raul Seixas terá cinco dias de celebração na Flipelô

Músico baiano é o homenageado da oitava edição da Festa Literária, que começa nesta quarta (7). Peças de teatro, shows e mesas de debate relembram importância do compositor

Roberto Midlej

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 06:00

Raul Seixas Crédito: divulgação

Em 2016, muita gente torceu o nariz para a entrega do Prêmio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Ainda que, para muitos, seus versos sejam poemas em forma de música, houve quem duvidasse de seu merecimento. Seis anos depois, em terras brasileiras, causou alguma surpresa também a aprovação de Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras. Em seguida, Fernanda Montenegro, atriz, também passou a integrar a ABL. As fronteiras entre as artes, portanto, estão cada vez menores.

Então, não há por que se indignar com o homenageado deste ano da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô: Raul Seixas, autor (ou coautor) de clássicos absolutos da música brasileira, como Maluco Beleza, Gita e Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás. O evento que começa nesta quarta-feira (7) terá, em sua abertura oficial, às 19h, o show Carlos Eládio Toca Raul!, com o cantor e compositor Carlos Eládio, que integrou o grupo Os Panteras com o Maluco Beleza. O show terá participação especial de Vivi Seixas - filha de Raul Seixas - e do VJ Gabiru.

Escritor Antônio Torres, da ABL, participa de mesa na sexta (8) Crédito: divulgação

No domingo, o encerramento também terá um repertório dedicado ao homenageado, em show com participação de Eric Assmar, Marcos Clement, Lula Magalhães e outros artistas. As duas apresentações serão no Largo do Pelourinho. O roqueiro também será tema de mesas de debate, como O Baú do Raul, na quinta-feira (8), às 19h, no Sesc Senac Pelourinho. A conversa, mediada pelo ex-titã Charles Gavin, terá presença de Kika Seixas, Silvio Passos e Carlos Eládio. Kika foi casada com Raul e é mãe de Vivi. Sylvio é fundador do Raul Seixas Oficial Fã Clube (1981) e escreveu dois livros sobre o compositor baiano. Haverá ainda no Museu Eugênio Teixeira Leal a exposição Metamorfose Ambulante - Uma Jornada no Universo de Raul Seixas, com obras criadas por vinte artistas.

A Flipelô está chegando à oitava edição e toda a programação é gratuita, de quarta-feira a domingo (11). Nos cinco dias do evento, a festa se espalha pelo Centro Histórico, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo. Diversos espaços público e privados vão receber mesas de debates, bate-papos com crianças, jovens e adultos sobre os mais variados tipos de literatura, lançamentos de livros, saraus de poesia, recitais, slams, exibição de documentários, exposições de arte e diversas atividades. A programação oficial tem a participação de 146 escritores nacionais, 5 internacionais e 352 artistas de variadas linguagens.

Outra demonstração de que a literatura se aproxima de outras expressões artísticas estará na Vila Literária, que, pela primeira vez, terá um espaço totalmente dedicado aos apreciadores das revistas em quadrinhos. As editoras locais terão um espaço exclusivo, a Casa das Editoras Baianas, que funcionará na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. Estarão representadas ali empresas como Mondrongo, Paralelo13S, P55 Edição, Pinaúna, Segundo Selo/Organismo e Solisluna. Já as editoras universitárias estarão na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, que vai prestigiar a produção acadêmica e científica.

A Flipelô mantém a tradição de estimular a produção literária baiana e, por isso, muitos autores locais estarão presentes nas mesas e outros eventos, como Breno Fernandes, Ian Fraser, James Martins e Marcus Vinícius Rodrigues. Na sexta-feira, às 18h, Antônio Torres, membro da Academia Brasileira de Letras, estará na mesa Com a Palavra, o Escritor, que terá também o escritor carioca Henrique Rodrigues. No domingo, às 11h, o poeta e compositor Capinan encontra o colega Salgado Maranhão. Essas duas mesas são no Eugênio Teixeira Leal.

SERVIÇO

O quê: Flipelô

Quando: Quarta (7) a domingo (11)

Local: Pelourinho

Ingresso: Grátis