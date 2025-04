CINEMA

Obra-prima de Lynch, Cidade dos Sonhos volta a cartaz

Restaurado em 4k, filme está em cartaz nos cinemas a partir desta quinta-feira (17); veja onde assistir em Salvador

Doris Miranda

Publicado em 17 de abril de 2025 às 09:44

Filme Cidade dos Sonhos de David Lynch Crédito: Divulgação

Um dos filmes mais enigmáticos e celebrados do cinema contemporâneo retorna hoje aos cinemas brasileiros em uma nova versão restaurada em 4K. O relançamento de Cidade dos Sonhos é mais do que uma celebração técnica — é uma homenagem à obra-prima de David Lynch, especialmente significativa após a recente morte do cineasta, cuja influência moldou gerações de realizadores e espectadores. >

Rever o longa restaurado em 4K é, agora, também um ato de despedida e reverência, uma chance de celebrar o legado de um artista que desafiou as convenções narrativas, reinventou o uso do som e da imagem no cinema, e ensinou que a experiência cinematográfica pode e deve ser misteriosa, inquietante e poeticamente ambígua. Trazer Cidade dos Sonhos de volta à tela grande é não apenas revisitar um marco da sétima arte, mas manter viva a centelha criativa de Lynch e oferecer ao público um encontro com sua arte em sua forma mais arrebatadora.>

Lançado originalmente em 2001, o longa-metragem se consolidou como um dos mais conceituados trabalhos de David Lynch, sendo amplamente reconhecido por sua complexidade narrativa, atmosfera onírica e crítica mordaz à indústria de Hollywood. A trama gira em torno de Betty (Naomi Watts), uma jovem atriz que chega a Los Angeles em busca da fama, e Rita (Laura Harring), uma mulher que sofre de amnésia após escapar de uma tentativa de assassinato. Juntas, mergulham numa espiral de mistério e surrealismo, onde a fronteira entre sonho e realidade se dissolve.>

Reconhecido pela crítica como uma das obras mais importantes do século XXI, o filme foi agraciado com o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes (2001), além de ter garantido a indicação ao Oscar de Melhor Direção para David Lynch.>

Onde assistir>

Cine Glauber Rocha - De hoje (17) até quarta-feira (22), às 17h50 e 19h40 I Praça Castro Alves, 5 - Centro>