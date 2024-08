EU FALEI FARAÓ!

Olodum comanda ensaio especial em homenagem aos 226 anos da Revolta dos Búzios neste fim de semana

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 09:28

Olodum Crédito: Divulgação

Os emblemáticos tambores do Olodum voltam a agitar a capital baiana neste fim de semana. No domingo (18), a partir das 14h, no Largo Quincas Berro D`Água, no Pelourinho, o grupo comanda uma edição especial do seu tradicional ensaio e fará uma homenagem aos 226 anos da Revolta dos Búzios. Os ingressos custam R$ 70 e podem ser adquiridos na Casa do Olodum e através da plataforma Bilheteria Digital.

A Revolta dos Búzios, ocorrida em 1798, foi um movimento de caráter social e político liderado por negros, mulatos e brancos pobres, que clamavam por uma sociedade mais justa e igualitária, livre da opressão colonial portuguesa. Sobre este importante marco histórico, o Olodum destaca que “essa data é um exemplo de resistência e justiça que ecoa até hoje. Ao relembrarmos a Revolta dos Búzios, vemos não apenas um evento histórico, mas também um forte símbolo de resistência e busca por justiça social no nosso país”.

Carnaval

O Olodum vai desfilar no Carnaval 2025 com o tema “Olodumaré – O Senhor do Universo, raízes e origens do Deus Supremo”. A escolha representa um retorno às origens da agremiação, pois o próprio nome do bloco, Olodum, é uma referência a Olodumaré, o Deus criador do universo e dele senhor, o Deus dos deuses.