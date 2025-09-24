TELONA DE CINEMA

Open Air Brasil terá sessão de abertura com ingressos gratuitos

Evento chega pela primeira vez à capital baiana com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo entre 30 de setembro e 12 de outubro; veja programação

Doris Miranda

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:56

3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado Crédito: divulgação

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, o Open Air Brasil chega pela primeira vez a Salvador e, na noite de abertura, dia 30 de setembro, trará sessão do documentário “3 Obás de Xangô” com ingressos gratuitos, mediante resgate pela Sympla. Dirigido por Sérgio Machado, o filme celebra a amizade e a conexão espiritual entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé — três pilares do imaginário baiano, reverenciados como Obás de Xangô e figuras fundamentais na expressão da fé e resistência do povo de axé. No mesmo dia, Alice Caymmi, neta de Dorival, finaliza a noite com muita música em seu espetáculo “Para Minha Tia Nana”, em que reverencia o trabalho de Nana Caymmi. Os ingressos são limitados e poderão ser retirados na plataforma Sympla, a partir das 11h de sexta-feira, dia 26. Cada pessoa terá direito a até dois ingressos.

Com a maior tela de cinema a céu aberto do mundo (do tamanho de uma quadra de tênis - 325m²), o evento levará para toda a família uma experiência audiovisual imersiva com sessões até o dia 12 de outubro, no Centro de Convenções Salvador, com pipoca gratuita. Na programação, que também apresenta shows e atrações gastronômicas, estão títulos que agradam a diversos públicos, como sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, clássicos do audiovisual, animações e lançamentos, como “Ó Paí, Ó”, que vai contar com uma sessão comemorativa de 18 anos; os clássicos “Pulp Fiction” e “Thelma & Louise”; os recém-passados pelos cinemas “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, “F1 – O Filme” e “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”; e os infantis “Lilo & Stitch” (live-action) e “A Pequena Sereia” (live-action). Os ingressos são vendidos na plataforma Sympla e clientes Nubank têm direito à meia-entrada.

Open Air 1 de 10

Uma das preocupações do evento é a acessibilidade. Alguns recursos que estarão disponíveis em são: receptivo bilíngue (português e LIBRAS) e preparado para atender pessoas com deficiência, protetores auriculares, rotas acessíveis no evento, Espaço de Acolhimento, sala de autorregulação e audiodescrição em alguns dos títulos, via aplicativo.

A programação completa está disponível em https://www.openairbrasil.com.br/. Os ingressos, à venda no Sympla, são adquiridos por sessão e dão direito à pipoca.

PROGRAMAÇÃO DE FILMES

Dia 30 de setembro (terça-feira) - INGRESSOS GRATUITOS MEDIANTE RETIRADA NA SYMPLA

“3 Obás de Xangô” | Show de Alice Caymmi

Dia 1º de outubro (quarta-feira) - INGRESSOS DISPONÍVEIS APENAS PARA O SHOW

“Malês” – pré-estreia com presença do diretor e elenco | Show de Rachel Reis

Dia 2 de outubro (quinta-feira)

“Pulp Fiction - Tempo de Violência”



Dia 3 de outubro (sexta-feira) - ÚLTIMOS INGRESSOS

“Missão: Impossível – O Acerto Final” | Show da banda Herbert & Richard

Dia 4 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Lilo & Stitch” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS

2ª sessão: “F1 – O Filme”

Dia 5 de outubro (domingo)

1ª sessão: “Meu Amigo Totoro”

2ª sessão: “Thelma & Louise”

Dia 7 de outubro (terça-feira)

“Pecadores”

Dia 8 de outubro (quarta-feira)

“Uma Batalha Após a Outra”

Dia 9 de outubro (quinta-feira)

“Ó Paí, Ó” – sessão especial de 18 anos | Show de Majur

Dia 10 de outubro (sexta-feira) - ÚLTIMOS INGRESSOS

“Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda” | Show da banda Herbert & Richard

Dia 11 de outubro (sábado)

1ª sessão: “Como Treinar o Seu Dragão” (live-action) - ÚLTIMOS INGRESSOS

2ª sessão: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”

Dia 12 de outubro (domingo)

Show da Banda Didá

“A Menina e o Pote” (curta-metragem)